"Арсенал" – "Лацио" - 2:0, "Жирона" – "Тоттенхэм" - 4:1 (обзоры)

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"Арсенал" – "Лацио" - 2:0, "Жирона" – "Тоттенхэм" - 4:1 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры двух товарищеских матчей с участием топ-клубов АПЛ.

"Арсенал" – "Лацио" - 2:0 

"Жирона" – "Тоттенхэм" - 4:1

Не пропустите: Товарищеские матчи: "Ливерпуль" уничтожил "Наполи", "Арсенал" выиграл у "Лацио", "Жирона" разгромила "Тоттенхэм". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
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