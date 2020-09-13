"Арсенал" лидирует в борьбе за французского таланта

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"Арсенал" лидирует в борьбе за французского таланта

Лондонский "Арсенал" проявляет интерес к полузащитнику "Дижона" Муниру Шуяру, сообщает L'Equipe.

По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести футболиста в ближайшее время. "Канониры" могут заплатить за хавбека 15 миллионов евро. Шуяром также интересуются "Вулверхэмптон" и "Лидс".

21-летний Шуяр выступает за "Дижон" с 2019 года, провел за клуб 26 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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