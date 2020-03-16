"Арсенал" лидирует в борьбе за Упамекано
Защитник "РБ Лейпцига" Дайот Упамекано может продолжить карьеру в "Арсенале".
Как сообщает The Sun, 21-летний игрок близок к переходу в стан "канониров" за 33 миллиона евро. Отметим, что соглашение футболиста с клубом истекает летом 2021 года.
Ранее интерес к Упамекано проявляли "Барселона", "Бавария" и "Челси".
В этом сезоне Упамекано провел 29 игр, однако результативными действиями не отличился.
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