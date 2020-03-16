"Арсенал" лидирует в борьбе за Упамекано

Защитник "РБ Лейпцига" Дайот Упамекано может продолжить карьеру в "Арсенале".

Как сообщает The Sun, 21-летний игрок близок к переходу в стан "канониров" за 33 миллиона евро. Отметим, что соглашение футболиста с клубом истекает летом 2021 года.

Ранее интерес к Упамекано проявляли "Барселона", "Бавария" и "Челси".

В этом сезоне Упамекано провел 29 игр, однако результативными действиями не отличился.

Читайте также: "Милан" поспорит за трансферную цель "Барселоны" и "Баварии". | http://soccernews.ru