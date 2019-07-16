"Арсенал" лидирует в гонке за Себальосом

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"Арсенал" лидирует в гонке за Себальосом

Хавбек мадридского "Реала" Дани Себальос, скорее всего, продолжит карьеру в "Арсенале", сообщает AS.

По сведениям издания, "канониры" опередили в гонке за 22-летним испанцем "Тоттенхэм" и "Милан".

Если главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан одобрит сделку, то полузащитник присоединится к "Арсеналу" на правах аренды.

В прошлом сезоне Себальос сыграл за "Реал" 34 матча, забил 3 гола и сделал 2 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.

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