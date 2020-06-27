"Арсенал" лишился основного форварда до конца сезона

Теги арсенал лондонгабриэл мартинеллитравмы

"Арсенал" лишился основного форварда до конца сезона

Бразильский нападающий лондонского "Арсенала" Габриэл Мартинелли перенес операцию на левом колене, сообщает официальный сайт лондонского клуба.

Сроки восстановления форварда составят несколько недель. Таким образом, он пропустит остаток нынешнего сезона.

В нынешнем сезоне 19-летний Мартинелли провел за "Арсенал" 26 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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