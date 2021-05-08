"Арсенал" лишился шансов на попадание в Лигу Чемпионов

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"Арсенал" лишился шансов на попадание в Лигу Чемпионов

Фото: инстаграм "Арсенала"/Автор неизвестен

Лондонский "Арсенал" не сыграет в Лиге Чемпионов в следующем сезоне.

"Арсенал" окончательно лишился шансов на попадание в первую четверку после победы "Челси" в матче 35-го тура чемпионата Англии с "Манчестер Сити" (1:2). 

У "Арсенала" был шанс пробиться в Лигу Чемпионов через Лигу Европы, но в полуфинале английский клуб проиграл "Вильярреалу" (1:2, 0:0).

В последний раз "Арсенал" играл в Лиге Чемпионов в сезоне-2017/18. Тогда команду тренировал Арсен Венгер.

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