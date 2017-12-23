"Арсенал" – "Ливерпуль" - 3:3 (обзор)

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"Арсенал" – "Ливерпуль" - 3:3 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 19-го тура АПЛ между "Арсеналом" и "Ливерпулем".

Не пропустите: Сумасшествие на "Эмирейтс": перестрелка "Арсенала" и "Ливерпуля" завершилась ничьей. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
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