"Арсенал" - "Ливерпуль": анонс и прогноз центрального матча 11 тура АПЛ
"Арсенал" – "Ливерпуль"
Стадион: "Эмирейтс" (Лондон)
Начало матча: 20:30
Главный арбитр: Андре Марринер
3 октября в центральном матче 11 тура сойдутся два клуба, которые показывают одну из лучших форма в последних матчах английской Премьер-лиги – "Арсенал" и "Ливерпуль". "Канониры" не проигрывают уже 8 матчей подряд и болельщики клуба пропитаны надеждой на то, что в текущем сезоне Унаи Эмери вернет клуб если не в тройку лучших, то хотя бы в зону Лиги Чемпионов. Ну а "мерсесайдцы" Клопа еще и вовсе не знают горечи поражений в этом игровом году, и являются одними из главных претендентов на титул.
Игру "Арсенала" очень хорошо характеризуют слова о том, что Эмери еще ничего не построил, а команда уже дает результат. С одной стороны, это даже хорошо, ведь испанский специалист с самого начала вдохновил игроков и теперь на эмоциях набирает очки по ходу пост-венгеровской перестройки. Но об этом говорят далеко не все. Большая часть болельщиков, блогеров, экспертов считают подобный взлет "канониров" в какой-то мере незаслуженным, ведь очевидно, что количество забитых голов явно выше, чем количество ожидаемых, а мы все знаем, что статистика имеет свойство выравниваться, что часто является причиной разнообразных кризисов. В этом плане "Ливерпуль" выступит лакмусовой бумажкой, которую все со смакованием окунут в успехи Эмери на посту "Арсенала". Там и станет видна его истинная сила на данный момент. Ведь после двух проигранных встреч на старте против "Манчестер Сити" и "Челси", "канониры" не имели ни одного топ-клуба в качестве соперника. Перед матчем с "Ливерпулем" у Эмери есть серьезная проблема – неким закрыть левый фланг обороны. Белльерин, Колашинац и Монреаль травмированы и практически со 100-процентной вероятность на поле не выйдут. Остается лишь вариант с Джакой, которого испанский специалист уже переводил на левый фланг по ходу матча с "Пэлес".
"Ливерпулю" только и нужны проблемы "Арсенала" в защите, ведь после недавнего провала в Лиге Чемпионов против "Наполи" и всего двух баллов в противостояниях с прямыми конкурентами за титул Юрген Клопп решил немного изменить свой подход к игре, добавив к своей легендарной (почти!) атакующей тройке Шакири, который поддерживает ее из глубины. Такой ход в некоторой мере стал вынужденным, ведь на фоне всего остального у "красных" имеются проблемы с центром поля. На травме сидят Джордан Хендерсон и Наби Кейта, так что на место в центральной зоне остались всего два топовых игрока – Фабиньо и Вейналдум. Плюс, должна быть хотя бы одна замена в лице условного Милнера Будет интересно посмотреть, как этот немного обновленный состав "Ливерпуля" сыграет против "канониров" Эмер, ведь пока тесты проводились только на аутсайдерах – "Кардиффе" и "Хаддерсфилде". Получилось неплохо! По крайней мере, очков подопечные Клоппа не потеряли.
В последнее время противостояния "Арсенала" и "Ливерпуля" получаются невероятно результативными, но однообразными в плане того, что "Арсенал" не может добыть победу. В последних пяти матчах, например, красные победили трижды при двух ничьих, при этом забили 17 голов. Всего же эти два клуба встречались между собой в АПЛ 52 раза, 19 встреч оказались за "Ливерпулем", "Арсенал" победил в 15 матчах. Еще 18 раз противостояние имело ничейный исход.
Интересные факты перед противостоянием "Арсенала" и "Ливерпуля"
На данный момент "Арсенал" не может выиграть у "Ливерпуля" 6 встреч подряд. Это самая длинная безвыигрышная серия после провала 1994-2000 годов, когда "канониры" не могли победить "красных" 12 матчей кряду.
В последних пяти матчах между "Арсеналом" и "Ливерпулем" было забито 27 голов – в среднем 5,4 за матч.
Юрген Клопп остается непобедимым в своих пяти матчах против "Арсенала". При этом он является четвертым тренером после Жозе Моуринью (12 встреч), Джерри Френсиса (8 встреч) и Алекса Фергюсона (6 встреч) по количеству не проигранных матчей перед первым поражением.
Роберто Фирмино забивает и отдает голевую передачу в трех последних матчах против "Арсенала". Если бразилец повторит это в грядущем матче, то станет первым футболистом в Премьер-лиге, который забивал и отдавал в 4 матчах кряду против одного соперника.
Ориентировочные составы
"Арсенал": Чех – Лихтштайнер, Холдинг, Мустафи, Джака – Рэмси, Торрейра – Ивоби, Озил, Обамеянг – Ляказетт
"Ливерпуль": Алиссон – Алесандр-Арнольд, Гомез, Ван Дейк, Робертсон – Вейналдум, Фабиньо – Мане, Шакири, Салах – Фирмино.
Прогноз на матч "Арсенал" – "Ливерпуль"
Последние матчи этих команд были невероятно результативными, не исключением должен стать и этот поединок. Тем более, что и "Ливерпуль" и "Арсенал" идут в списке команд с лучшей атакой в лиге. "Канониры" так и вовсе вторые. Но у подопечных Эмери немело грехов в защите, которыми "красные" должны пользоваться в виду эпидемии травм защитников в стане "Арсенала".
Букмекеры отдают предпочтение "Ливерпулю". Коэффициент на победу подопечных Клоппа равняется 2,05. Выигрыш "Арсенала" и ничья котируются примерно на одном уровне – 3,8 и 3,7 соответственно.
Прогноз SoccerNews: тотал больше 2,5 (1,53).
Игорь Малиенко | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|10
|26
|2
|Ливерпуль
|10
|26
|3
|Челси
|10
|24
|4
|Арсенал Лондон
|10
|22
|5
|Тоттенхэм
|10
|21
|6
|Борнмут
|10
|20
|7
|Уотфорд
|10
|19
|8
|Манчестер Юнайтед
|10
|17
|9
|Эвертон
|10
|15
|10
|Вулверхэмптон
|10
|15
|11
|Брайтон & Хоув Альбион
|10
|14
|12
|Лестер Сити
|10
|13
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|10
|8
|14
|Кристал Пэлас
|10
|8
|15
|Бернли
|10
|8
|16
|Саутгемптон
|10
|7
|17
|Кардифф Сити
|10
|5
|18
|Фулхэм
|10
|5
|19
|Ньюкасл Юнайтед
|10
|3
|20
|Хаддерсфилд Таун
|10
|3