"Арсенал" - "Ливерпуль": где и когда смотреть битву топ-клубов АПЛ

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"Арсенал" - "Ливерпуль": где и когда смотреть битву топ-клубов АПЛ

В матче 11-го тура чемпионата Англии "Арсенал" на своем поле сыграет с "Ливерпулем".

Поединок состоится 3 ноября в Лондоне на стадионе "Эмирейтс". Начало встречи в 20:30 по московскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно будет посмотреть на российском телеканале "Матч ТВ". В Литве, Латвии и Эстонии встречу покажет TVPlay Sports, в Азербайджане - Idman TV, в Украине - "Футбол 1".

В Великобритании матч будет транслировать Sky Sports.

После 10 туров "Ливерпуль", набрав 26 очков, занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Арсенал" находится на четвертой позиции, имея в своем активе 22 очка.

Не пропустите: Два основных игрока "Ливерпуля" не сыграют с "Арсеналом". | http://soccernews.ru

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Комментарии
Gold

Как говорится матч за 6 очков.

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Команда М О
1 Манчестер Сити 10 26
2 Ливерпуль 10 26
3 Челси 10 24
4 Арсенал Лондон 10 22
5 Тоттенхэм 10 21
6 Борнмут 10 20
7 Уотфорд 10 19
8 Манчестер Юнайтед 10 17
9 Эвертон 10 15
10 Вулверхэмптон 10 15
11 Брайтон & Хоув Альбион 10 14
12 Лестер Сити 10 13
13 Вест Хэм Юнайтед 10 8
14 Кристал Пэлас 10 8
15 Бернли 10 8
16 Саутгемптон 10 7
17 Кардифф Сити 10 5
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19 Ньюкасл Юнайтед 10 3
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