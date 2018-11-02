"Арсенал" - "Ливерпуль": где и когда смотреть битву топ-клубов АПЛ

В матче 11-го тура чемпионата Англии "Арсенал" на своем поле сыграет с "Ливерпулем".

Поединок состоится 3 ноября в Лондоне на стадионе "Эмирейтс". Начало встречи в 20:30 по московскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно будет посмотреть на российском телеканале "Матч ТВ". В Литве, Латвии и Эстонии встречу покажет TVPlay Sports, в Азербайджане - Idman TV, в Украине - "Футбол 1".

В Великобритании матч будет транслировать Sky Sports.

После 10 туров "Ливерпуль", набрав 26 очков, занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Арсенал" находится на четвертой позиции, имея в своем активе 22 очка.

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