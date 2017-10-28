"Арсенал", "Ливерпуль" одержали победы и другие результаты 10-го тура АПЛ

В рамках 10-го тура английской Премьер-Лиги "Арсенал" обыграл "Суонси", "Манчестер Сити" - "Вест Бромвич", "Ливерпуль" - "Хаддерсфилд", "Сток Сити" - "Уотфорд", а "Кристал Пэлас" ушел от поражения в матче с "Вест Хэмом".

"Арсенал" - "Суонси" - 2:1

Голы: Клукас, 22 - 0:1, Колашинац, 51 - 1:1, Рэмзи, 58 - 2:1.

"Арсенал": Чех, Косьельни, Мертесакер, Монреаль, Бельерин, Рэмзи, Джака, Колашинац (Холдинг, 82), Озил, Санчес, Ляказетт (Жиру, 81).

"Суонси": Фабьянски, Ван дер Хорн (Дайер, 82), Фернандес, Маусон, Нотон, Ки, Фер, Кэррол (МакБерни, 84), Клукас, Айю (Нарсинх, 81), Абрахам.

"Кристал Пэлас" - "Вест Хэм" - 2:2

Голы: Чичарито, 31 - 0:1, Айю, 43 - 0:2, Миливоевич, 50 - 1:2 (пенальти), Заха, 90+7 - 2:2.

"Кристал Пэлас": Сперони, Уорд (Сако, 80), Данн, Томкинс, Ван Анхолт (Фосу-Менса, 11), Лофтус-Чик, Кабай, Миливоевич, Шлюпп, Таунсенд, Заха.

"Вест Хэм": Харт, Фонте (Райс, 76), Куяте, Огбонна, Сабалета (Антонио, 62), Фернандес, Лансини, Нобл, Крессуэлл (Масуаку, 46), Айю, Чичарито.

"Ливерпуль" - "Хаддерсфилд" - 3:0

Голы: Старридж, 50 - 1:0, Фирмино, 58 - 2:0, Вейналдум, 75 - 3:0.

Нереализованный пенальти: Салах, 42.

"Ливерпуль": Миньоле, Гомес, Матип, Клаван, Морено, Милнер, Хендерсон, Вейналдум, Салах (Соланке, 81), Старридж (Джан, 74), Фирмино (Окслейд-Чемберлен, 66).

"Хаддерсфилд": Лоссль, Смит (Хадерджонаж, 69), Занка, Шиндлер, Лове, Уильямс (Мунье, 69), Хогг, Ван ла Парра (Качунга, 34), Муй, Инс, Депуатр.

"Уотфорд" - "Сток Сити" - 0:1

Гол: Флетчер, 16 - 0:1.

"Уотфорд": Гомес, Кико, Кабаселе, Бритос, Холебас, Капу (Грей, 58), Дукуре, Каррильо (Хьюз, 80), Клеверли, Ричарлисон, Дини.

"Сток Сити": Батленд, Зума, Шоукросс, Виммер, Диуф, Флетчер, Аллен, Питерс, Шакири (Адам, 88), Собхи (Берахино, 78), Чупо-Мотинг.

Напомним, ранее "Манчестер Юнайтед" обыграл "Тоттенхэм". | soccernews.ru