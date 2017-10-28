"Арсенал", "Ливерпуль" одержали победы и другие результаты 10-го тура АПЛ
В рамках 10-го тура английской Премьер-Лиги "Арсенал" обыграл "Суонси", "Манчестер Сити" - "Вест Бромвич", "Ливерпуль" - "Хаддерсфилд", "Сток Сити" - "Уотфорд", а "Кристал Пэлас" ушел от поражения в матче с "Вест Хэмом".
"Арсенал" - "Суонси" - 2:1
Голы: Клукас, 22 - 0:1, Колашинац, 51 - 1:1, Рэмзи, 58 - 2:1.
"Арсенал": Чех, Косьельни, Мертесакер, Монреаль, Бельерин, Рэмзи, Джака, Колашинац (Холдинг, 82), Озил, Санчес, Ляказетт (Жиру, 81).
"Суонси": Фабьянски, Ван дер Хорн (Дайер, 82), Фернандес, Маусон, Нотон, Ки, Фер, Кэррол (МакБерни, 84), Клукас, Айю (Нарсинх, 81), Абрахам.
"Кристал Пэлас" - "Вест Хэм" - 2:2
Голы: Чичарито, 31 - 0:1, Айю, 43 - 0:2, Миливоевич, 50 - 1:2 (пенальти), Заха, 90+7 - 2:2.
"Кристал Пэлас": Сперони, Уорд (Сако, 80), Данн, Томкинс, Ван Анхолт (Фосу-Менса, 11), Лофтус-Чик, Кабай, Миливоевич, Шлюпп, Таунсенд, Заха.
"Вест Хэм": Харт, Фонте (Райс, 76), Куяте, Огбонна, Сабалета (Антонио, 62), Фернандес, Лансини, Нобл, Крессуэлл (Масуаку, 46), Айю, Чичарито.
"Ливерпуль" - "Хаддерсфилд" - 3:0
Голы: Старридж, 50 - 1:0, Фирмино, 58 - 2:0, Вейналдум, 75 - 3:0.
Нереализованный пенальти: Салах, 42.
"Ливерпуль": Миньоле, Гомес, Матип, Клаван, Морено, Милнер, Хендерсон, Вейналдум, Салах (Соланке, 81), Старридж (Джан, 74), Фирмино (Окслейд-Чемберлен, 66).
"Хаддерсфилд": Лоссль, Смит (Хадерджонаж, 69), Занка, Шиндлер, Лове, Уильямс (Мунье, 69), Хогг, Ван ла Парра (Качунга, 34), Муй, Инс, Депуатр.
"Уотфорд" - "Сток Сити" - 0:1
Гол: Флетчер, 16 - 0:1.
"Уотфорд": Гомес, Кико, Кабаселе, Бритос, Холебас, Капу (Грей, 58), Дукуре, Каррильо (Хьюз, 80), Клеверли, Ричарлисон, Дини.
"Сток Сити": Батленд, Зума, Шоукросс, Виммер, Диуф, Флетчер, Аллен, Питерс, Шакири (Адам, 88), Собхи (Берахино, 78), Чупо-Мотинг.
Напомним, ранее "Манчестер Юнайтед" обыграл "Тоттенхэм". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|10
|28
|2
|Манчестер Юнайтед
|10
|23
|3
|Тоттенхэм
|10
|20
|4
|Челси
|10
|19
|5
|Арсенал Лондон
|10
|19
|6
|Ливерпуль
|10
|16
|7
|Уотфорд
|10
|15
|8
|Ньюкасл Юнайтед
|9
|14
|9
|Бернли
|9
|13
|10
|Саутгемптон
|9
|12
|11
|Хаддерсфилд Таун
|10
|12
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|9
|11
|13
|Сток Сити
|10
|11
|14
|Вест Бромвич Альбион
|10
|10
|15
|Лестер Сити
|9
|9
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|10
|9
|17
|Суонси Сити
|10
|8
|18
|Эвертон
|9
|8
|19
|Борнмут
|10
|7
|20
|Кристал Пэлас
|10
|4