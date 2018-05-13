"Арсенал" - "Локомотив" - 2:0, ЦСКА - "Анжи" - 2:1 (обзоры)

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"Арсенал" - "Локомотив" - 2:0, ЦСКА - "Анжи" - 2:1 (обзоры)

Предлагаем Вашему вниманию обзоры двух матчей 30-го тура чемпионата России.

Видео: "Арсенал" - "Локомотив" - 2:0.

 

Видео: ЦСКА - "Анжи" - 2:1.

 

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 30 60
2 ЦСКА Москва 30 58
3 Спартак Москва 30 56
4 Краснодар 30 54
5 Зенит Санкт-Петербург 30 53
6 Уфа 30 43
7 Арсенал Тула 30 42
8 Динамо Москва 30 40
9 Ахмат 30 39
10 Рубин 30 38
11 Урал 30 37
12 Ростов 30 37
13 Амкар 30 35
14 Анжи 30 24
15 Тосно 30 24
16 СКА Хабаровск 30 13
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