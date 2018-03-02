"Арсенал" – "Манчестер Сити" – 0:3 (обзор)

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"Арсенал" – "Манчестер Сити" – 0:3 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 28-го тура чемпионата Англии между "Арсеналом" и "Манчестер Сити" (0:3).

Видео: "Арсенал" –  "Манчестер Сити".

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Команда М О
1 Манчестер Сити 28 75
2 Манчестер Юнайтед 28 59
3 Ливерпуль 28 57
4 Тоттенхэм 28 55
5 Челси 28 53
6 Арсенал Лондон 28 45
7 Бернли 28 37
8 Лестер Сити 28 36
9 Эвертон 28 34
10 Уотфорд 28 33
11 Борнмут 28 32
12 Брайтон & Хоув Альбион 28 31
13 Вест Хэм Юнайтед 28 30
14 Хаддерсфилд Таун 28 30
15 Ньюкасл Юнайтед 28 29
16 Саутгемптон 28 27
17 Кристал Пэлас 28 27
18 Суонси Сити 28 27
19 Сток Сити 28 26
20 Вест Бромвич Альбион 28 20
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