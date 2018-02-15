"Арсенал", "Марсель" и дортмундская "Боруссия" побеждают в Лиге Европы

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"Арсенал", "Марсель" и дортмундская "Боруссия" побеждают в Лиге Европы

Завершились еще три первых матча 1/16 финала Лиги Европы. Дортмундская "Боруссия" с трудом справилась с "Аталантой", "Марсель" легко переиграл "Брагу", "Арсенал" разгромил "Эстерсунд".

"Боруссия" Дортмунд, Германия – "Аталанта" Италия - 3:2 (1:0)
Голы: Шюррле, 30 - 1:0, Иличич, 51 - 1:1, Иличич, 56 - 1:2, Батшуайи, 65 - 2:2, Батшуайи, 90 - 3:2

"Боруссия": Бюрки, Топрак, Толян, Пишчек, Папастатопулос, Кастро, Вайгль (Дауд, 81), Шюррле, Пулишич (Исак, 85), Ройс (Гетце, 62), Батшуайи.

"Аталанта": Бериша, Кальдара (Паломино, 85), Масьелло, Хатебур, Толои, Гомес (Госенс, 76), Кристанте, Иличич (Петанья, 88), Фройлер, де Рон, Спинаццола.

"Марсель" Франция – "Брага" Португалия - 3:0 (1:0)
Голы: Жермен, 4 - 1:0, Жермен, 69 - 2:0, Товен, 74 - 3:0

"Марсель": Пеле, Роланду, Рами, Амави (Сакаи, 59), Лопес, Сарр, Пайет (Замбо-Ангисса, 78), Луис Густаво, Окампос, Н`Жи, Жермен (Товен, 70).

"Брага": Матеус, Бруно Виана, Росич, Секейра, Эшгайю, Вукчевич, Данило, Жоау Карлуш (Орта, 72), Фигейраш, Диего Соуза (Ахмед Хассан, 75), Диаш (Эдуарду, 61).

"Эстерсунд" Швеция – "Арсенал" Англия - 0:3 (0:2)
Голы: Монреаль, 13 - 0:1, Папаяннопулос, 24 (автогол) - 0:2, Озил, 58 - 0:3

"Эстерсунд": Кейта, Папаяннопулос, Менса, Видгрен (Бергквист, 73), Петтерссон, Сема, Эдвардс, Годдос, Нури (Текие, 46), Мукииби, Джеро (Хопкатт, 46).

"Арсенал": Оспина, Чемберс, Монреаль (Колашинац, 73), Бельерин, Мустафи, Эль-Ненни, Мэйтленд-Найлз, Мхитарян (Нелсон, 84), Озил, Ивоби, Уэлбек (Нкетиа, 83).

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