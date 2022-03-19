"Арсенал" минимально обыграл "Астон Виллу" и закрепился в топ-4 АПЛ

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"Арсенал" минимально обыграл "Астон Виллу" и закрепился в топ-4 АПЛ

Фото твиттер АПЛ

В рамках 30-го тура английской Премьер-лиги лондонский "Арсенал" добыл выездную победу над "Астон Виллой" со счётом 1:0.

Единственный гол в матче в первом тайме забил вингер "канониров" Букайо Сака.

"Астон Вилла" – "Арсенал" - 0:1

Гол: 0:1 – 30 Сака.

"Астон Вилла": Мартинес, Мингс, Конса, Янг, МакГинн, Дуглас Луис, Рэмзи (Бэйли, 69), Кэш, Коутиньо, Буэндиа (Траоре, 69), Уоткинс (Ингз, 82).

"Арсенал": Лено, Соареш, Габриэл, Уайт, Тирни, Джака, Партей, Эдегор (Холдинг, 86), Смит-Роу, Ляказетт (Нкетиа, 78), Сака (Пепе, 69).

"Арсенал" закрепился на четвёртом месте в таблице АПЛ, увеличив отрыв от "Манчестер Юнайтед" до четырёх очков.

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