"Арсенал" минимально обыграл "Брайтон"

В рамках 16 тура Английской Премьер-Лиги встречались "Брайтон" и "Арсенал". "Чайки" уступили со счетом 0:1.



Для "канониров" эта победа стала второй подряд, после серии невзрачных матчей. Теперь у подопечных Артеты 20 очков. Они расположились на 13 месте в турнирной таблице. Хозяева набрали 13 баллов и находятся на спасительной 17 строчке.

"Брайтон" - "Арсенал" 0:1 (0:0)

Гол: Ляказетт, 66 - 0:1

"Брайтон": Санчес, Велтман, Уэбстер, Данк, Бернардо, Гросс, Проппер (Марч, 68), Мак Аллистер (Мопе, 67), Биссума, Джаханбахш (Троссард, 75), Берн.