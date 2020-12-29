"Арсенал" минимально обыграл "Брайтон"
В рамках 16 тура Английской Премьер-Лиги встречались "Брайтон" и "Арсенал". "Чайки" уступили со счетом 0:1.
Для "канониров" эта победа стала второй подряд, после серии невзрачных матчей. Теперь у подопечных Артеты 20 очков. Они расположились на 13 месте в турнирной таблице. Хозяева набрали 13 баллов и находятся на спасительной 17 строчке.
"Брайтон" - "Арсенал" 0:1 (0:0)
Гол: Ляказетт, 66 - 0:1
"Брайтон": Санчес, Велтман, Уэбстер, Данк, Бернардо, Гросс, Проппер (Марч, 68), Мак Аллистер (Мопе, 67), Биссума, Джаханбахш (Троссард, 75), Берн.
"Арсенал": Лено, Холдинг, Мари, Тирни, Бельерин, Джака, Сака (Себальос, 81), Мартинелли (Ляказетт, 66), Эль-Ненни, Смит-Роу (Мэйтленд-Найлз, 89), Обамеянг.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18