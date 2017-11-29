"Арсенал" мог купить Гризманна четыре года назад, но выбрал Саного

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн рассказал, что несколько лет его мог приобрести "Арсенал".

"Я ждал приглашения от "Арсенала". Когда уставал ждать, я звонил своему агенту Эрику Олатсу и он общался с представителем лондонского клуба Жилем Гриманди. Тот отвечал, что Венгер по-прежнему заинтересован во мне и просит подождать. За несколько часов до закрытия трансферного окна они сообщили, что решили отказаться от моей покупки. Мне это не понравилось. Через некоторое время Гриманди вновь вышел с мной на связь, но я ответил, что "Арсеналу" следует забыть обо мне, так как они слишком разочаровали меня", - написал Гризманн в своей автобиографии.

В итоге летом 2013 года "Арсенал" бесплатно подписал форварда Яя Саного, а Гризманн через год перешел из "Реала Сосьедад" в "Атлетико" за 30 миллионов евро.

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