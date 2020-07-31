"Арсенал" может арендовать Коутиньо, но при одном условии

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо может этим летом вернуться в английскую Премьер-лигу.

По информации RAC1, в услугах звёздного бразильца заинтересован лондонский "Арсенал".

"Канониры" готовы взять 28-летнего футболиста в аренду, но при условии что часть его зарплаты продолжат платить "сине-гранатовые".