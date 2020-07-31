"Арсенал" может арендовать Коутиньо, но при одном условии
Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо может этим летом вернуться в английскую Премьер-лигу.
По информации RAC1, в услугах звёздного бразильца заинтересован лондонский "Арсенал".
"Канониры" готовы взять 28-летнего футболиста в аренду, но при условии что часть его зарплаты продолжат платить "сине-гранатовые".
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Арсенал" может арендовать Коутиньо, но при одном условии
-
Кокорин проигнорировал вопросы о переходе в "Спартак"
-
УЕФА решил не переносить матч "Барселона" - "Наполи"
-
Суркис представил Луческу игрокам киевского "Динамо"
-
Названа дата прибытия Ловрена в расположение "Зенита"
-
Три клуба предложили контракт Виллиану
-
Самый преданный футболист Франции завершил карьеру
-
Гендиректор "Спартака" - о Кокорине: "Уверен, Саша сделает правильный выбор"
-
"Севилья" сообщила о заболевании своего игрока коронавирусом
-
1
"Зенит" и "Порту" обменялись мнениями о стоимости Осорио
-
Главные новости дня: 30 июля
-
Фомин прошел медосмотр в "Динамо". О трансфере объявят сегодня
-
1
Der Spiegel: "Манчестер Сити" давал ложные показания в суде
-
1
Орлов прокомментировал интерес "Зенита" к Черышеву
-
1
"Фулхэм" проиграл "Кардиффу", но вышел в финал плей-офф чемпиошипа
-
1
Павлюченко: "Спартаку" нужен именно такой футболист, как Кокорин"
-
Пеллегрини может покинуть пост главного тренера "Бетиса"
-
Хавбек "Сочи" Лагатор покинул клуб
-
Видаль высказался о будущем Кике Сетьена в "Барселоне"
-
Заа хочет покинуть "Кристал Пэлас"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18