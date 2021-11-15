"Арсенал" может бесплатно потерять своего воспитанника

Теги арсенал лондонэдвард нкетиа

"Арсенал" может бесплатно потерять своего воспитанникаФото: инстаграм Нкетии/Автор неизвестен

Форвард лондонского "Арсенала" Эдвард Нкетиа может уйти из стана "канониров".

Как сообщает Sky Sports, соглашение футболиста с лондонским клубом рассчитано до конца нынешнего сезона.

По информации источника, переговоры о его пролонгации не увенчались успехом. 

Отмечается, что Нкетиа сможет вести переговоры о переходе свободным агентом в другой клуб уже зимой. Он намерен получать больше игровой практики.

В нынешнем сезоне Нкетиа сыграл 2 матча в первой команде "Арсенала" в Кубке лиги, в которых забил 2 гола.

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