"Арсенал" может больше не отпустить Обамеянга в сборную Габона из-за инцидента в аэропорту

Главный тренер сборной Габона Патрис Неве выразил опасения, что лондонский "Арсенал" больше не отпустит в в национальную команду нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга, после того, как стало известно, что футболист и его партнеры по команде вынуждены были спать на полу в аэропорту Гамбии.

"Арсенал" звонил Обамеянгу после того, как эта история выяснилась. Думаю, что ему больше не разрешат ездить в сборную. Тоже самое ждет и других игроков. Это футболисты высокого класса, в сборной им должны создавать комфортные условия. А вместо этого игроки спят на полу аэропорта. Только подумайте, если Обамеянг, которому платят больше миллиона евро в месяц, заболеет или получит травму. Я понимаю, что в "Арсенале" разгневаны тем, что его футболиста заставили спать на полу", — приводит слова Неве Evening Standard.

Напомним, что сборную Габона на протяжении нескольких часов не выпускали из аэропорта Гамбии, хотя у всех были результаты тестов на коронавирус.

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