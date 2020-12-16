"Арсенал" может избавиться от Озила в январе

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"Арсенал" может избавиться от Озила в январе
Технической директор "Арсенала" Эду сообщил, что лондонский клуб может расстаться с немецким полузащитником Месутом Озилом в зимнее трансферное окно.

"Мы обсуждали с Озилом несколько вариантов расторжения контракта. Мы не хотим конфликта, а стремимся найти решение, которое устроит всех. "Арсенал" четко выразил свою позицию", - приводит слова Эду Sky Sports.

В нынешнем сезоне 32-летний Озил не провел за "Арсенал" ни одного матча. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года. Хавбек является самым высокооплачиваемым игроком "канониров" с зарплатой около 20 миллионов евро в год.

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