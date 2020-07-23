"Арсенал" может купить бывшего хавбека "Манчестер Сити"

Лондонский "Арсенал" проявляет интерес к бразильскому полузащитнику бирмингемской "Астон Виллы" Дугласу Луису, сообщает Goal.com.

По сведениям издания, "канониры" рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Луис может достаться "Арсеналу" довольно дешево, если "Астон Вилла" вылетит из Премьер-лиги. Также хавбеком интересуется его бывший клуб "Манчестер Сити".

В нынешнем сезоне 22-летний Луис провел за "Астон Виллу" 41 матч во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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