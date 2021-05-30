"Арсенал" может купить двух защитников
Фото: инстаграм Жуля Кунде/Автор неизвестен
Лондонский "Арсенал" намерен приобрести сразу двух защитников в зимнее трансферное окно, сообщает ESPN.
По сведениям источника, английский клуб интересуется Жюлем Кунде из "Севильи" и Эдмондом Тапсоба из "Байера". Впрочем, купить обоих игроков будет непросто, так как клубы не планируют отпускать их за небольшие деньги.
В минувшем сезоне 22-летний Кунде провел 49 матчей, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. На счету 22-летнего Тапсоба два забитых мяча в 39 поединках.
Не пропустите: "Арсенал" заинтересован в двух игроках "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru
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|Арсенал Лондон
|27
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|Борнмут
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|Уотфорд
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