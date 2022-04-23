"Арсенал" может купить форварда "Манчестер Сити"

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"Арсенал" может купить форварда "Манчестер Сити"

Фото: твиттер Жесуса\Автор неизвестен

Лондонский "Арсенал" ближайшим летом может усилить позицию нападающего игроком сборной Бразилии и "Манчестер Сити" Габриэлем Жезусом, сообщает издание The Athletic.

По информации источника, технический директор "канониров" Эду ведет переговоры с агентами Жезуса уже несколько месяцев. Также одним из факторов, который может повлиять на переход бразильца в лондонский клуб может стать Микель Артета, который уже работал с Жезусом с "Сити".

Альтернативой бразильцу может стать Доминик Кэлверт-Льюин из "Эвертона".

В нынешнем сезоне Жезус сыграл в 23 матчах АПЛ, в которых забил 3 гола и отдал 7 ассистов.

Кэлверт-Льюин забил 3 мяча в 13 матчах.

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