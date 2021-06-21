"Арсенал" может купить одного из лидеров "Милана"

Фото: инстаграм Франка Кессье/Автор неизвестен

Лондонский "Арсенал" проявляет интерес к ивуарийскому полузащитнику "Милану" Франку Кессье, сообщает Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. "Милан" готов продать хавбека, но хочет получить за него серьезную сумму.

В минувшем сезоне 24-летний Кессье провел за "Милан" 50 матчей во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал шесть голевых передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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