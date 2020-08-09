"Арсенал" может купить одного из лидеров "Зенита"

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"Арсенал" может купить одного из лидеров "Зенита"

Лондонский "Арсенал" проявляет интерес к колумбийскому полузащитнику "Зенита" Вильмару Барриосу, сообщает Jeunesfooteux.

По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. В составе "канониров" Барриос может заменить Лукаса Торрейру или Маттео Гендузи. Отступные в контракте хавбека "Зенита" составляют 30 миллионов евро. Игроком также интересуются "Ньюкасл" и "Милан".

В минувшем сезоне 26-летний Барриос провел за "Зенит" 35 матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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