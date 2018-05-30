"Арсенал" может лишиться одного из своих лидеров

Грядущим летом лондонский "Арсенал" рискует лишиться одного из своих лидеров, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, "канониры" могут пойти на продажу полузащитника Аарона Рэмзи, контракт которого с клубом истекает в 2019 году.

Если в ближайшее время "Арсеналу" не удастся договориться с валлийским хавбеком о продлении соглашения, то его продадут, чтобы в конце следующего сезона не потерять бесплатно.

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