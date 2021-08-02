"Арсенал" может надолго потерять Партея

Фото: инстаграм Томаса Партея/Автор неизвестен

Ганский полузащитник лондонского "Арсенала" Томас Партей выбыл из строя из-за травмы, полученной в товарищеском матче с "Челси" (1:2).

"Я только что говорил с врачом. Завтра Томас пройдет обследование. Пока все выглядит плохо", — приводит слова главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты Football.London.

В прошлом сезоне 28-летний Партей провел за "Арсенал" 36 матчей во всех турнирах и отдал три голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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