"Арсенал" может надолго потерять Партея

Теги арсенал лондонтомас партейтравмы

"Арсенал" может надолго потерять Партея

Фото: инстаграм Томаса Партея/Автор неизвестен

Ганский полузащитник лондонского "Арсенала" Томас Партей выбыл из строя из-за травмы, полученной в товарищеском матче с "Челси" (1:2). 

"Я только что говорил с врачом. Завтра Томас пройдет обследование. Пока все выглядит плохо", — приводит слова главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты Football.London.

В прошлом сезоне 28-летний Партей провел за "Арсенал" 36 матчей во всех турнирах и отдал три голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

Не пропустите: Бен Уайт - игрок "Арсенала". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 1 августа

Главные новости дня: 1 августа

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов