"Арсенал" может назначить главным тренером бывшего игрока "Динамо"

Теги арсенал лондонвулверхэмптоннуну эшпириту санту

"Арсенал" может назначить главным тренером бывшего игрока "Динамо"
"Арсенал" проявляет интерес к главному тренеру "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, лондонский клуб обратился к руководству "волков" с просьбой о проведении переговоров с португальским специалистом.

45-летний Нуну тренирует "Вулверхэмптон" с 2017 года. В прошлом сезоне под его руководством клуб финишировал на седьмом месте в Премьер-лиге. В данный момент "Вулверхэмптон" также занимает седьмое место.

Стоит отметить, что в бытность футболистом Нуну в течение одного сезона был вратарем московского "Динамо".

Не пропустите: "Арсенал" повторил худшую серию по числу матчей с пропущенными голами за последние 15 лет. | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Два "новых Месси", доминирование "Арсенала" и несчастье "Русенборга": вспоминаем 10 самых молодых бомбардиров Лиги Чемпионов

Два "новых Месси", доминирование "Арсенала" и несчастье "Русенборга": вспоминаем 10 самых молодых бомбардиров Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 17 49
2 Лестер Сити Лестер Сити 17 39
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 16 32
4 Челси Челси 17 29
5 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 17 25
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 16 24
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 16 24
8 Тоттенхэм Тоттенхэм 16 23
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 16 22
10 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 16 22
11 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 17 22
12 Бернли Бернли 17 21
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 16 19
14 Борнмут Борнмут 17 19
15 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 17 19
16 Эвертон Эвертон 16 17
17 Астон Вилла Астон Вилла 17 15
18 Саутгемптон Саутгемптон 17 15
19 Норвич Сити Норвич Сити 17 12
20 Уотфорд Уотфорд 17 9
Полная таблица

топ-5 тегов