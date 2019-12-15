"Арсенал" может назначить главным тренером бывшего игрока "Динамо"
"Арсенал" проявляет интерес к главному тренеру "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту, сообщает Daily Mail.
По сведениям издания, лондонский клуб обратился к руководству "волков" с просьбой о проведении переговоров с португальским специалистом.
45-летний Нуну тренирует "Вулверхэмптон" с 2017 года. В прошлом сезоне под его руководством клуб финишировал на седьмом месте в Премьер-лиге. В данный момент "Вулверхэмптон" также занимает седьмое место.
Стоит отметить, что в бытность футболистом Нуну в течение одного сезона был вратарем московского "Динамо".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|17
|49
|2
|Лестер Сити
|17
|39
|3
|Манчестер Сити
|16
|32
|4
|Челси
|17
|29
|5
|Шеффилд Юнайтед
|17
|25
|6
|Манчестер Юнайтед
|16
|24
|7
|Вулверхэмптон
|16
|24
|8
|Тоттенхэм
|16
|23
|9
|Арсенал Лондон
|16
|22
|10
|Кристал Пэлас
|16
|22
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|17
|22
|12
|Бернли
|17
|21
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|16
|19
|14
|Борнмут
|17
|19
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|17
|19
|16
|Эвертон
|16
|17
|17
|Астон Вилла
|17
|15
|18
|Саутгемптон
|17
|15
|19
|Норвич Сити
|17
|12
|20
|Уотфорд
|17
|9