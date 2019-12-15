"Арсенал" может назначить главным тренером бывшего игрока "Динамо"



"Арсенал" проявляет интерес к главному тренеру "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, лондонский клуб обратился к руководству "волков" с просьбой о проведении переговоров с португальским специалистом.

45-летний Нуну тренирует "Вулверхэмптон" с 2017 года. В прошлом сезоне под его руководством клуб финишировал на седьмом месте в Премьер-лиге. В данный момент "Вулверхэмптон" также занимает седьмое место.

Стоит отметить, что в бытность футболистом Нуну в течение одного сезона был вратарем московского "Динамо".

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