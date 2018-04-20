"Арсенал" может назвать имя нового тренера уже сегодня

Руководство "Арсенала" планирует провести пресс-конференцию во главе с исполнительным директором Иваном Газидисом, сообщает The Sun.

По сведениям издания, на ней может быть объявлен новый главный тренер команды. Мероприятие пройдет сегодня, в 19.00 по московскому времени.

Существует вероятность, что "Арсенал" в следующем сезоне возглавит 41-летний Патрик Виейра, который сейчас возглавляет "Нью-Йорк Сити".

Напомним, что нынешний наставник "канониров" Арсен Венгер решил покинуть клуб в конце нынешнего сезона.

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