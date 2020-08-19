"Арсенал" может оформить второй летний трансфер на этой неделе

Бразильский защитник "Лилля" Габриэл Магальянес близок к переходу в лондонский "Арсенал", сообщает The Times.

По сведениям издания, в английском клубе уверены, что трансфер игрока будет завершен на этой неделе. Таким образом, Магальянес может стать вторым летним трансфером "Арсенала" после перехода бразильца Виллиана.

Ранее сообщалось, что "канониры" готовы заплатить за игрока 25 миллионов евро и еще три миллиона в качестве бонусов. Игроком также интересуется "Наполи" и "Реал".

В минувшем сезоне 22-летний Магальянес провел за "Лилль" 34 матча во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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