"Арсенал" может отказаться от покупки Лемара, чтобы сохранить в команде Санчеса

Теги арсенал лондоналексис санчестома лемар

"Арсенал" может отказаться от покупки Лемара, чтобы сохранить в команде Санчеса

Лондонский "Арсенал" может отказаться от покупки полузащитника "Монако" Тома Лемара, об этом сообщает журналист BBC Дэвид Орнстейн.

По его информации, приоритетом "канониров" является сохранение в команде нападающего Алексиса Санчеса.

По всей видимости, "Арсенал" готов значительно увеличить зарплату чилийца, на что понадобятся дополнительные финансовые средства. Из-за этого клуб будет вынужден свернуть переговоры по Лемару, трансфер которого оценивается в 56 миллионов евро. 

Не пропустите: Лемар хочет перейти в "Арсенал". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Испытание чемпионом: "Динамо" принимает "Спартак"

Испытание чемпионом: "Динамо" принимает "Спартак"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
Полная таблица

топ-5 тегов