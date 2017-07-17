"Арсенал" может отказаться от покупки Лемара, чтобы сохранить в команде Санчеса

Лондонский "Арсенал" может отказаться от покупки полузащитника "Монако" Тома Лемара, об этом сообщает журналист BBC Дэвид Орнстейн.

По его информации, приоритетом "канониров" является сохранение в команде нападающего Алексиса Санчеса.

По всей видимости, "Арсенал" готов значительно увеличить зарплату чилийца, на что понадобятся дополнительные финансовые средства. Из-за этого клуб будет вынужден свернуть переговоры по Лемару, трансфер которого оценивается в 56 миллионов евро.

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