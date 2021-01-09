"Арсенал" может отозвать Гендузи из аренды

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"Арсенал" может отозвать Гендузи из аренды

Лондонский "Арсенал" рассматривает вариант с досрочным прекращением аренды полузащитника Маттео Гендузи в "Герте".

По информации Bild, "канониры" могут вернуть 21-летнего футболиста уже в январе.

Если это произойдет, то француз либо будет бороться за место в составе команды, либо будет продан с целью выручить дополнительные деньги.

За "Герту" Гендузи сыграл 9 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 32 миллиона евро.

Не пропустите: "Арсенал" не собирается платить даже часть зарплаты Озила в случае его аренды. | http://soccernews.ru
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