"Арсенал" может отозвать Гендузи из аренды
Лондонский "Арсенал" рассматривает вариант с досрочным прекращением аренды полузащитника Маттео Гендузи в "Герте".
По информации Bild, "канониры" могут вернуть 21-летнего футболиста уже в январе.
Если это произойдет, то француз либо будет бороться за место в составе команды, либо будет продан с целью выручить дополнительные деньги.
За "Герту" Гендузи сыграл 9 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 32 миллиона евро.
Не пропустите: "Арсенал" не собирается платить даже часть зарплаты Озила в случае его аренды. | http://soccernews.ru
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