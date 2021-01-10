"Арсенал" может отозвать Торрейру из "Атлетико" и отдать в аренду в Серию А

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"Арсенал" может отозвать Торрейру из "Атлетико" и отдать в аренду в Серию А

Руководство лондонского "Арсенала" рассматривает вариант с досрочным прекращением аренды уругвайского полузащитника Лукаса Торрейры в мадридском "Атлетико", сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, если английский клуб прекратит аренду хавбека, то он перейдет в "Фиорентину". Итальянцы арендуют уругвайца на полгода с правом выкупа. 

В нынешнем сезоне 24-летний Торрейра провел за "Атлетико" 12 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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