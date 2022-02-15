"Арсенал" может перехватить Коутиньо у "Астон Виллы"

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"Арсенал" может перехватить Коутиньо у "Астон Виллы"

Фото: инстаграм Коутиньо\Автор неизвестен

Будущее бразильского полузащитника "Барселоны" Фелипе Коутиньо, который ныне выступает в "Астон Вилле" на правах аренды, остается неопределенным.

"Львы" хотят выкупить бразильца по окончании сезона, однако не готовы платить за него 40 миллионов евро, которые прописаны в арендном соглашении.

Конкуренцию команде из Бирмингема могут составить "Вест Хэм" и "Арсенал". Оба лондонских клуба заинтересованы в трансфере Коутиньо этим летом.

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