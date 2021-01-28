"Арсенал" может перехватить трансферную цель "Барселоны"

Лондонский "Арсенал" нацелился на центрального защитника "Манчестер Сити" Эрика Гарсию, сообщает Mirror.

По сведениям издания, "канониры" готовы подписать испанского футболиста уже в январе.

В покупке 20-летнего футболиста лично заинтересован главный тренер "Арсенала" Микель Артета, который работал с ним в "Сити".

На Гарсию также претендуют "Барселона" и ПСЖ. Его контракт с "горожанами" истекает ближайшим летом.

Не пропустите: В руководстве "Барселоны" произошёл конфликт из-за трансфера Эрика Гарсии. | http://soccernews.ru