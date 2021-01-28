"Арсенал" может перехватить трансферную цель "Барселоны"
Лондонский "Арсенал" нацелился на центрального защитника "Манчестер Сити" Эрика Гарсию, сообщает Mirror.
По сведениям издания, "канониры" готовы подписать испанского футболиста уже в январе.
В покупке 20-летнего футболиста лично заинтересован главный тренер "Арсенала" Микель Артета, который работал с ним в "Сити".
На Гарсию также претендуют "Барселона" и ПСЖ. Его контракт с "горожанами" истекает ближайшим летом.
Не пропустите: В руководстве "Барселоны" произошёл конфликт из-за трансфера Эрика Гарсии. | http://soccernews.ru
главное
-
Роналду грозит штраф за нарушение антиковидных правил
-
Названа вероятная дата дебюта Кокорина за "Фиорентину"
-
"Аякс" повысил цену на Промеса
-
"Барселона" имеет более 700 млн евро долгов, финансовая ведомость не обошлась без "Зенита"! Есть ли риск потерять суперклуб?
-
В руководстве "Барселоны" произошёл конфликт из-за трансфера Эрика Гарсии
Лента новостей
-
Кокорин выбрал игровой номер в "Фиорентине"
-
"Спартак" не получал от "Вест Хэма" запрос на трансфер Максименко
-
Роналду грозит штраф за нарушение антиковидных правил
-
Моуринью: "Мы не друзья с Клоппом"
-
Пранделли: "Посмотрим, какие качества Кокорин сможет дать "Фиорентине"
-
Крал высказался о возможном переходе в клуб АПЛ
-
"Арсенал" может перехватить трансферную цель "Барселоны"
-
Названа вероятная дата дебюта Кокорина за "Фиорентину"
-
"Ахмат" не смог обыграть "Шкупи" в товарищеском матче
-
"Аякс" повысил цену на Промеса
-
"Барселона" имеет более 700 млн евро долгов, финансовая ведомость не обошлась без "Зенита"! Есть ли риск потерять суперклуб?
-
Погба готов обсудить продление контракта с "Манчестер Юнайтед"
-
"Фиорентина" вслед за Кокориным подписала ещё одного новичка
-
Сёмин похвалил Миранчука за игру в составе "Аталанты"
-
Тихонов рассказал о несостоявшемся переходе из "Спартака" в "Аякс"
-
В руководстве "Барселоны" произошёл конфликт из-за трансфера Эрика Гарсии
-
Дортмундская "Боруссия" интересуется одноклубником Головина
-
"Ювентус" намерен усилиться полузащитником "Лиона"
-
"Вест Хэм" нацелился на голкипера "Спартака"
-
"Аталанта" форсирует трансфер украинского хавбека
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18