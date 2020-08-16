"Арсенал" может перехватить у "Реала" бразильского защитника
Лондонский "Арсенал" проявляет интерес к бразильскому защитнику "Лилля" Габриэлу Магальянесу, сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.
По данным источника, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. "Канониры" готовы заплатить за игрока 25 миллионов евро и еще три миллиона в качестве бонусов. Ранее сообщалось, что "Наполи" предложил за бразильца 22 миллиона евро плюс три миллиона в виде бонусов.
Стоит отметить, что Магальянес также входит в сферу интересов мадридского "Реала".
В минувшем сезоне 22-летний Магальянес провел за "Лилль" 34 матча во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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|Вулверхэмптон
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|Арсенал Лондон
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