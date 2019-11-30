"Арсенал" может переманить Брендана Роджерса из "Лестера"

Лондонский "Арсенал" изучает возможность приглашения на пост главного тренера наставника "Лестера" Брендана Роджерса.

По информации The Telegraph, североирландский специалист входит в шорт-лист "канониров", однако заполучить его будет невероятно трудно.

Во-первых, сам Роджерс не собирается покидать нынешнюю команду. Во-вторых, отступные в его контракте с "лисами" составляют внушительные 16,4 миллионов евро.

"Лестер" по итогам 13 туров занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего "Ливерпуля" на 8 очков.

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