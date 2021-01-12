"Арсенал" может подписать чемпиона мира-2018

Лондонский "Арсенал" проявляет интерес к полузащитнику римской "Ромы" Стивену Нзонзи, который выступает за "Ренн" на правах аренды, сообщает Footmercato.

По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Также хавбеком интересуется "Эвертон".

Нзонзи в свою очередь планирует досрочно расторгнуть контракт с "Ромой". При этом игрока хочет сохранить "Ренн", который предложил ему контракт на два года.

В нынешнем сезоне 32-летний Нзонзи провел за "Ренн" 22 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. В 2018 году он в составе сборной Франции стал чемпионом мира.

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