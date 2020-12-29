"Арсенал" может подписать Диего Косту

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"Арсенал" может подписать Диего Косту

Нападающий мадридского "Атлетико" Диего Коста может вернуться в АПЛ, где он ранее выступал за "Челси".

По информации AS, интерес к 32-летнему футболисту проявляет лондонский "Арсенал".

"Канониры" следят за ситуацией с будущим форварда, который ранее попросил расторгнуть с ним контракт и отпустить его в январе.

"Арсенал" готов подписать скандального испанца, если он будет свободным агентом.

В текущем сезоне Коста сыграл за "Атлетико" 7 матчей и забил 2 гола.

Не пропустите: "Арсенал" договорился о трансфере аргентинского форварда. | http://soccernews.ru
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