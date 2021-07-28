"Арсенал" может подписать Мартинеса из "Интера"
Фото: инстаграм Мартинеса/Автор неизвестен
Как сообщает The Telegraph, аргентинским форвардом "Интера" Лаутаро Мартинесом интересуется клуб из АПЛ.
По информации источника, "Арсенал" намерен подписать аргентинца для усиления атаки.
Лондонский клуб уже подал запрос "неррадзури" по поводу Лаутаро.
Ранее игроком предметно интересовалась "Барселона", однако из-за финансовых проблем каталонцев трансфер не состояля.
В прошедшем сезоне Мартинес сыграл в 47 матчах, в которых забил 18 голов и отдал 10 голевых передач.
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