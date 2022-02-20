"Арсенал" может подписать Морату

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"Арсенал" может подписать Морату

Фото: инстаграм Мораты\Автор неизвестен

Форвард мадридского "Атлетико" Альваро Мората, выступающий в "Ювентусе" на правах аренды, может перейти в лондонский "Арсенал", сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, "Юве" хочет воспользоваться правом выкупа Мораты, однако "Арсенал" готов перехватить игрока в том случае, если попадет в Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что Мората по-прежнему хочет перейти в "Барселону" летом и общается с главным тренером каталонцев Хави о возможном трансфере.

В нынешнем сезоне испанец сыграл в 33-х матчах "Юве" во всех турнирах, в которых забил 8 голов и сделал шесть ассистов.

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