"Арсенал" может подписать Онана из "Аякса"

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"Арсенал" может подписать Онана из "Аякса"Фото: инстаграм Онана/Автор неизвестен

Как сообщает Goal, "Арсенал" всерьез интересуется голкипером "Аякса" Андре Онана, в случае, если его дисквалификацию сократят.

Сейчас 25-летний футболист отбывает 12-месячную дисквалификацию после того, как в его моче обнаружили фуросемид. 

Онана оспорил это решение, Спортивный арбитражный суд рассмотрит апелляцию в июне. Если ее удовлетворят, срок наказания сократится до 8 месяцев и закончится в октябре.

"Арсенал" планирует дождаться решения по апелляции, и, если ее удовлетворят, попытаются купить камерунца летом. "Аякс" хочет получить за Онана около 14 млн евро.

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