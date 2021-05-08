"Арсенал" может подписать Онана из "Аякса"

Фото: инстаграм Онана/Автор неизвестен

Как сообщает Goal, "Арсенал" всерьез интересуется голкипером "Аякса" Андре Онана, в случае, если его дисквалификацию сократят.

Сейчас 25-летний футболист отбывает 12-месячную дисквалификацию после того, как в его моче обнаружили фуросемид.

Онана оспорил это решение, Спортивный арбитражный суд рассмотрит апелляцию в июне. Если ее удовлетворят, срок наказания сократится до 8 месяцев и закончится в октябре.

"Арсенал" планирует дождаться решения по апелляции, и, если ее удовлетворят, попытаются купить камерунца летом. "Аякс" хочет получить за Онана около 14 млн евро.

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