"Арсенал" может подписать полузащитника "Ювентуса"

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"Арсенал" может подписать полузащитника "Ювентуса"

Фото: инстаграм Артура\Автор неизвестен

Бразильский хавбек "Ювентуса" Артур Мело уже в этом месяце может стать футболистом лондонского "Арсенала", сообщает инсайдер Николо Скира.

По информации источника, полузащитник уже договорился об условиях личного контракта с "канонирами" и сейчас находится в ожидании ответа от руководства туринского клуба.

Недавно в итальянских медиа сообщалось, что "Юве" не против расстаться с игроком, но лишь в том случае, если смогут найти ему достойную замену.

В нынешнем сезоне Серии А Артур принял участие в 7 матчах.

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