"Арсенал" может подписать шведского таланта "Ювентуса"

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"Арсенал" может подписать шведского таланта "Ювентуса"Фото: инстаграм Кулушевски/Автор неизвестен

Лондонский "Арсенал" может подписать хавбека сборной Швеции и "Ювентуса" Деяна Кулушевски, сообщает La Repubblica.

По информации источника, "канониры" готовы заплатить за футболиста 30 миллионов евро и еще 5 миллионов в качестве бонусов. В шведском игроке заинтересован также "Тоттенхэм". "Юве" требует за 21-летнего полузащитника 40 миллионов.

В нынешнем сезоне Деян Кулушевски сыграл 17 матчей за туринский клуб во всех соревнованиях, в которых забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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