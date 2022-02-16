"Арсенал" может подписать звезду "Милана"

Теги миланарсенал лондонтрансферырафаэл леау

"Арсенал" может подписать звезду "Милана"

Фото: инстаграм Леау\Автор неизвестен

Лондонский "Арсенал" заинтересован в подписании нападающего сборной Португалии и "Милана" Рафаэля Леау, сообщает Goal со ссылкой на La Repubblica.

По информации источника, в трансфере форварда помимо "Арсенала" заинтересованы и другие клубы АПЛ, однако именно "канониры" являются лидерами в этой гонке.

Отмечается, что "россонери" не намерены расставаться с португальским игроком и уже предложили ему новое соглашение.

В нынешнем сезоне Леау сыграл в 21-м матче Серии А, в которых забил семь голов и отдал три результативные передачи.

Также не пропустите: Раньери назвал фаворитов Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Зенит" продлит контракты с рядом футболистом

"Зенит" продлит контракты с рядом футболистом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов