"Арсенал" может подписать звезду "Милана"

Фото: инстаграм Леау\Автор неизвестен

Лондонский "Арсенал" заинтересован в подписании нападающего сборной Португалии и "Милана" Рафаэля Леау, сообщает Goal со ссылкой на La Repubblica.

По информации источника, в трансфере форварда помимо "Арсенала" заинтересованы и другие клубы АПЛ, однако именно "канониры" являются лидерами в этой гонке.

Отмечается, что "россонери" не намерены расставаться с португальским игроком и уже предложили ему новое соглашение.

В нынешнем сезоне Леау сыграл в 21-м матче Серии А, в которых забил семь голов и отдал три результативные передачи.

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