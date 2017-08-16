"Арсенал" может предпринять попытку заполучить Асенсио

Теги арсенал лондонреал мадридмарко асенсиоарсен венгералексис санчес

"Арсенал" может предпринять попытку заполучить АсенсиоЛондонский "Арсенал" может предпринять попытку заполучить вингера мадридского "Реала" Марко Асенсио, информирует испанская пресса.

Сообщается, что главный тренер "канониров" Арсен Венгер рассматривает 21-летнего игрока "сливочных" в качестве возможной замены своему форварду Алексису Санчесу, который может покинуть свою команду до закрытия текущего трансферного окна.

Напомним, "Арсенал" отказал "Депортиво" в трансфере Лукаса Переса. | soccernews.ru

комментарии
Дмитрий

Уйти из Реала, где у него впереди возможно просто великолепное будущее в какой-то другой клуб - это одним словом маразм!)

Ответить

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 2 тура

Турнир прогнозов: анонс 2 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Хаддерсфилд Таун 1 3
2 Манчестер Сити 1 3
3 Тоттенхэм 1 3
4 Арсенал Лондон 1 3
5 Бернли 1 3
6 Эвертон 1 3
7 Вест Бромвич Альбион 1 3
8 Ливерпуль 1 1
9 Уотфорд 1 1
10 Саутгемптон 1 1
11 Суонси Сити 1 1
12 Манчестер Юнайтед 0 0
13 Вест Хэм Юнайтед 0 0
14 Лестер Сити 1 0
15 Челси 1 0
16 Борнмут 1 0
17 Сток Сити 1 0
18 Брайтон & Хоув Альбион 1 0
19 Ньюкасл Юнайтед 1 0
20 Кристал Пэлас 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов