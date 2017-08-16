"Арсенал" может предпринять попытку заполучить Асенсио

Лондонский "Арсенал" может предпринять попытку заполучить вингера мадридского "Реала" Марко Асенсио, информирует испанская пресса.

Сообщается, что главный тренер "канониров" Арсен Венгер рассматривает 21-летнего игрока "сливочных" в качестве возможной замены своему форварду Алексису Санчесу, который может покинуть свою команду до закрытия текущего трансферного окна.

Напомним, "Арсенал" отказал "Депортиво" в трансфере Лукаса Переса. | soccernews.ru