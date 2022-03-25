"Арсенал" может пригласить тренера сборной Бразилии

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В лондонском "Арсенале" задумались о кандидатах на замену главному тренеру команды Микелю Артете.

По информации Globo Esporte, в случае ухода испанца "канониров" может возглавить действующий наставник сборной Бразилии Тите.

Источник утверждает, что соответствующие переговоры с 60-летним специалистом уже ведутся.

Ранее Тите официально подтвердил, что покинет "селесао" после ЧМ-2022.

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