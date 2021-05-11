"Арсенал" может продать 10 игроков летом

Теги арсенал лондоналександр ляказеттэктор бельеринбернд лено

"Арсенал" может продать 10 игроков летом

Лондонский "Арсенал" планирует грандиозную чистку состава в летнее трансферное окно, сообщает The Guardian.

По сведениям источника, руководство английского клуба может продать 10 футболистов, чтобы сократить зарплатную ведомость. На трансфер планируется выставить вратаря Бернда Лено, защитников Эктора Бельерина и Давида Луиза, полузащитника Гранита Джаку, а также нападающего Александра Ляказетта. Кроме того, "канониры" готовы выслушать предложения по трансферам защитника Энсли Мэйтленд-Найлза, полузащитников Риса Нелсона, Джо Уиллока, Маттео Гендузи и Лукаса Торрейры.

Напомним, что "Арсенал" в пятый раз подряд не сумел попасть в топ-4 в английской Премьер-лиге. Лондонский клуб пытался пробиться в Лигу Чемпионов через Лигу Европы, но в полуфинале проиграл "Вильярреалу" (1:2, 0:0).

Не пропустите: Виллиану потребовалось 9 месяцев, чтобы забить дебютный гол за "Арсенал". | http://soccernews.ru
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