"Арсенал" может продать 10 игроков летом
Лондонский "Арсенал" планирует грандиозную чистку состава в летнее трансферное окно, сообщает The Guardian.
По сведениям источника, руководство английского клуба может продать 10 футболистов, чтобы сократить зарплатную ведомость. На трансфер планируется выставить вратаря Бернда Лено, защитников Эктора Бельерина и Давида Луиза, полузащитника Гранита Джаку, а также нападающего Александра Ляказетта. Кроме того, "канониры" готовы выслушать предложения по трансферам защитника Энсли Мэйтленд-Найлза, полузащитников Риса Нелсона, Джо Уиллока, Маттео Гендузи и Лукаса Торрейры.
Напомним, что "Арсенал" в пятый раз подряд не сумел попасть в топ-4 в английской Премьер-лиге. Лондонский клуб пытался пробиться в Лигу Чемпионов через Лигу Европы, но в полуфинале проиграл "Вильярреалу" (1:2, 0:0).
Не пропустите: Виллиану потребовалось 9 месяцев, чтобы забить дебютный гол за "Арсенал". | http://soccernews.ru
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|Лестер Сити
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|Челси
|27
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|Манчестер Юнайтед
|27
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|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
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|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
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|Кристал Пэлас
|27
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|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
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|Норвич Сити
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|18