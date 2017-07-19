"Арсенал" может продать 8 игроков, вырученные деньги будут потрачены на Лемара

Этим летом "Арсенал", вероятнее всего, покинут восемь футболистов, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, из лондонского клуба могут уйти вратарь Войцех Щесны, защитники Матьё Дебюши, Карл Дженкинсон, Киран Гиббс и Калум Чемберс, хавбек Джек Уилшер, а также нападающие Лукас Перес и Оливье Жиру.

Отмечается, что вырученные от продажи вышеупомянутых игроков деньги "Арсенал" намерен потратить на вингера "Монако" Тома Лемара. Учитывая, что монегаски не хотят расставаться с перспективным атакующим полузащитником, "канониры" надеются переубедить их с помощью предложения, которое с учётом бонусов может достичь 90 миллионов евро.

Не пропустите: Пирес высоко отозвался о Лемаре. | http://soccernews.ru