"Арсенал" может продать Обамеянга летом

Лондонский "Арсенал" летом может продать габонского нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, руководство клуба может принять решение о трансфере игрока, так как его контракт истекает летом 2021 года. "Канониры" сделали форварду предложение о продлении контракта, но он его отклонил. Габонец может остаться, если ему предложат зарплату в размере 20 миллионов евро в год, но "Арсенал" не готов платить такую сумму возрастному игроку.

Ранее сообщалось, что интерес к футболисту проявляют "Барселона" и "Интер".

В нынешнем сезоне 30-летний Обамеянг провел за "Арсенал" 30 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и отдал одну результативную передачу.

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